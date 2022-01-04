Новый год-2022 в Казани: куда сходить и что посмотреть 5 января

В 15.00 от парка «Крылья Советов» стартует новогодний бесплатный «Парковый рейс».

В эту среду, 5 января, все так же с 10.00 на площадке около Центра семьи «Казан» начинает свою работу «КышДаКар-фест». Данный фестиваль является новогодней ярмаркой, на которой продают продукцию татарстанских фермеров и сувениры от ремесленников. Мероприятия будет идти до 13 января.

Продолжится с 11.00 в среду и проведение мастер-класса по фигурному катанию в парке «Черное озеро». К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 7 лет. Но перед этим нужна обязательная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

А в 15.00 от парка «Крылья Советов» стартует новогодний бесплатный «Парковый рейс». Это экскурсионный автобус, в маршруте которого запланированы остановки на бульваре «Белые цветы», в парке «Черное озеро», в Лядской саду и в Горкинско-Ометьевском лесу. Участников экскурсии ждет музыка и подарки. Единственное, чтобы попасть на этот автобус нужно заранее зарегистрироваться.

Далее 5 января в 16.00 в парке «Континент» покажут детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке»

В это же время в сквере Филармонии (пересечение улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева) начнется концертная программа «Приключения Нового года и Кар кызы».

В свою очередь в 16.00 в поселке Кульсеитово по адресу: улица Чулпан, 13, пройдет мероприятие «Новогодний экспресс».

В этот же день в 16.30 в сквере Авангард (улица Авангардная, 66а) также запланирована концертная программа.

После – в 17.00, в ЖК «Салават Купере» по адресу: улица Альфии Авзаловой, 15, выступит уличный театр «Волшебство в Казани».

Так же в 17.00 в сквере «Авангард» свою новогоднюю программу представит уличный театр «Зилант».

В это же время в поселке Дербышки на Комсомольской площади и в сквере им.Карбышева начнется интерактивная программа для детей.

В 18.00 в Горкинско-Ометьевском лесу будет проходить татарский молодежный концерт. На нем выступят артисты из музыкального инди-лейбла Yummy Music: группы «Оммаж» и Noor, музыканты Ильгиз Шайхразиев, Fauzia и Said Olur.

Так же в 18.00 в парке «Черное озеро» стартует вечеринка на катке, а в поселке Чебакса мероприятие «Новогодний экспресс».

В 19.00 на набережной озера Кабан покажут театр теней, а в парке им.Горького детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке».

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