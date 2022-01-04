В Бугульме из горящей квартиры пожарные вынесли тело погибшего и спасли трех человек

Пожар произошел на четвертом этаже многоквартирного дома Фото: МЧС Татарстана

Днем 4 января в экстренные службы поступила информация о том, что в Бугульме в доме №12 на улице Гафиатуллина на четвертом этаже загорелась квартира, сообщили в МЧС Татарстана.

По прибытию на место происшествия пожарных было установлено, что горит мебель на 15 квадратных метров. Во время тушения огня они обнаружили мужчину без признаков жизни. Его вынесли на улицу к медикам «скорой», но тем, к сожалению, оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Кроме того, из горящей квартиры при помощи специальных масок, подключенных к баллонам со сжатым воздухом, пожарные спасли трех человек. Их тоже вывели на улицу и передали бригаде «скорой» для осмотра.

- Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора, - отметили в МЧС Татарстана.