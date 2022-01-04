Стало известно, какие улицы в Казани будут в основном очищать от снега 4 января

Вместе с техникой на работу вышли 493 дорожных рабочих. Фото: Иван ВИСЛОВ

В этот вторник, 4 января, чтобы очистить улицы Казани от снега на работу вышли 493 дорожных рабочих и 364 единицы специальной техники, в том числе 48 комбинированных дорожных машин, 73 тракторные щетки, 116 самосвалов, 57 фронтальных погрузчиков и 43 МКСМ «Барсик» и другая техника, сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

- За минувшие сутки с улиц вывезено 20 665 тонн снега, использовано 53 тонны реагента и 303 тонны песко-соляной смеси, - отметили там.

Итак, в Казани п4 января снег прежде всего вывезут со следующих участков: 8 Марта, 25 Октября, Айдарова, Арбузова, Батыршина, Баумана, Беломорская, Богатырева, Боевая, Большая Красная, Бутлерова, Вагапова, Вишневского, Волкова, Гагарина, Гладилова, Гоголя, Губкина, Достоевского, Дубравная, Ершова, Закиева, Камала, Кремлевская, Кул Гали, Кулагина, Кутуя, Литвинова, Лобачевского, Лукницкого, Магистральная, Мариупольская, Маяковского, Меридианная, Миннуллина, Московская, Набережная, Начальная, Нигматуллина, Новаторов, Новокремлевская, Островского, Парижской Коммуны, Парина, Петербургская, Пионерская, Попова, Приволжская, Пушкина, Рощи Фрунзе, Саид-Галеева, Столбова, Татарстан, Театральная, Тинчурина, Хакима, Халтурина, Чехова, Щапова,Чистопольская, Кочетовского и Старательного переулков, проспектов Победы и Ямашева, Мамадышского, Оренбургского и Сибирского трактов, площади Свободы, моста Миллениум, 4-й транспортной дамбы, Фермского шоссе, а также микрорайонов «Салават Купере» и «Жилплощадка».