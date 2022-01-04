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Общество4 января 2022 7:52

В Татарстане днем похолодает до -20 градусов

На дорогах сохранится гололедица
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Правда, уже в четверг ожидается резкое потепление.

Правда, уже в четверг ожидается резкое потепление.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот вторник, 4 января, в республике днем столбики термометров максимум покажут -18 градусов. А уже в среду, 5 января, в регионе днем существенно похолодает – от -15 до -20. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в мороз существенных осадков не предвидится, останется лишь слабый ветер и гололедица на дорогах.

Снег и небольшая метель вернется вместе с резким потеплением в четверг, 6 января, когда днем ожидается температура в пределах ль -4 до -9 градусов.