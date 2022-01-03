Новый год-2022 в Казани: программа мероприятий на 4 января

Так, в парке «Черное озеро» в 11.00 в очередной раз стартует мастер-класс для детей по фигурному катанию. Фото: Иван ВИСЛОВ

Для начала напомним, что вплоть до 13 января в столице Татарстана около центра семьи «Казан» проходит «КышДаКар-фест». Это настоящая новогодняя ярмарка, где можно купить не только продукцию местных фермеров, но и сувениры.

Также не забываем, что Новый год-2022 в Казани – это еще развлечения в парке «Черное озеро». Так, 4 января в 11.00 там в очередной раз стартует мастер-класс по фигурному катанию. Профессиональные инструкторы ждут ребят в возрасте от 4 до 7 лет, чтобы научить их скользить, держать равновесие и группироваться при падениях. С собой необходимо взять только коньки, или воспользоваться прокатом, а также зарегистрироваться для участия по ссылке.

Продолжает свою работу и творческая мастерская на бульваре «Ак чэчэклэр» («Белые цветы»). Там ребята и их родители смогут своими руками делать открытки и рисовать.

Далее, согласно программы мероприятий на 4 января, Новый год-2022 в Казани выглядит следующим образом:

- в 15.00 в парке «Калейдоскоп» начнется праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка»

- в 16.00 в парке им.Урицкого покажут детский спектакль от «Молодежного театра на Булаке»

- в 17.00 во дворе дома №82 на проспекте Ямашева выступит уличный театр «Волшебство в Казани»

- в 17.00 в Дербышках на Комсомольской площади всех пришедших ждет праздник от уличного театра «Зилант»

- в 17.00 на бульваре «Ак чэчэклэр» запланировано проведение праздничной программы «Дед Мороз и Снегурочка»

- в 19.00 на набережной озера Кабан покажут театр теней

- в 19.00 в парке «Салават Купере» начало детского спектакля от «Молодежного театра на Булаке».

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