Ученый финансист из Казани Игорь Кох рассказал, какие из товаров подешевеют в начале 2022 года

Все дело в предновогоднем ажиотаже. Фото: Влад КОМЯКОВ

По мнению профессора кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игоря Коха, после предновогоднего ажиотажа цены на ряд товаров пойдут вниз.

- С точки зрения финансовой устойчивости семьи дорогие подарки, которые делаются в самый ажиотажный период, зачастую не всегда полезны и покупаются ради того, чтобы что-то купить. Безусловно, это неправильно. Если приобретается нужная вещь и это приурочено к празднику, это нормально. В таком случае можно купить ее заранее, когда еще нет ажиотажа. А подарок ради подарка – впустую потраченные деньги, – цитирует профессора пресс-служба вуза.

По словам казанского ученого, обычно перед Новым годом – в период покупки подарков, дорожают смартфоны, гаджеты, компьютерная техника и дорогая парфюмерия.

- Поэтому, если вы хотите купить себе что-то из этого списка, покупку лучше отложить на послепраздничное время, когда упадет спрос, – отметил профессор КФУ.

Кроме того, после праздников падает стоимость и автомобилей предыдущего года выпуска, как цены на старые смартфоны.

- После новогодних праздников цены возвращаются на прежний уровень. Но когда именно это произойдет, сказать трудно: каждая торговая сеть выстраивает свою схему, - заявил Кох.

При этом профессор напомнил, что дело не закончится предновогодними акциями – впереди Рождество и старый Новый год.

- Здесь скидки не отличаются от других. Сейчас фактически в любой торговой сети есть постоянно действующие скидки. Иногда это серьезное удешевление, иногда – просто имитация. Правильно будет сравнить нынешние цены с теми, что были год назад. Тогда можно понять, скидочная это цена или имитация, - сказал профессор.