В Чебоксарах полицейские раскрыли кражу водки из магазина благодаря следам на снегу

Одну из краденных бутылок алкоголя горожанин успел открыть. Фото: МВД Чувашии

Ночью в воскресенье, 2 января, неизвестный взломал дверь магазина по улице 50 лет Октября в Чебоксарах и похитил две бутылки водки. Прибывшие на место полицейские увидели на снегу свежие следы обуви. По ним правоохранители дошли до одного из домов на улице Николаева.

Далее следы привели их к квартире, мужчина в которой не стал отрицать своей причастности к преступлению. На кухонном столе находился похищенный алкоголь. Горожанин заявил, что причиной кражи стало большое желание выпить.

- Любитель краденного спиртного был доставлен в отдел полиции № 2 УМВД России по городу. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.