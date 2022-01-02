В результате ДТП на трассе в Чувашии пострадали пять человек, в том числе ребенок

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба МВД Чувашии

Около 22:15 в субботу, 1 января, на 29 километре автодороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» в Канашском районе столкнулись Ford и Renault. От удара одно из авто вылетело с дороги и опрокинулось.

По предварительным данным, 37-летняя водитель Ford не справилась с управлением и выехала на встречку, где и произошло ДТП. В результате аварии пострадала как она сама, так и 45-летний водитель и трое пассажиров Renault - 41-летняя женщина, 19-летняя девушка и 11-летний мальчик. Все они были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.