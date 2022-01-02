Средний чек на посуточную аренду жилья в городе вырос на 30-40% по сравнению с 2021 годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники хостелы Казани загружены на 60%, что существенно меньше, чем было в предыдущие годы. Меньше стали и сроки проживания туристов в подобных местах. Среди причин падения спроса тот факт, что желающие не могли забронировать номера заранее из-за неустойчивой эпидситуации с COVID-19 в Татарстане, заявил ТАСС президент Ассоциации хостелов региона Илья Цыкунов.

Вместе с тем, Цыкунов заметил, что туристы стали чаще арендовывать квартиры в Казани. Средний чек на посуточную бронь жилья в Казани вырос на 30-40% по сравнению с 2021 годом.