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Общество2 января 2022 10:45

34 тысячи человек встретили новый год у Центра семьи «Казан»

Еще 1,7 тысячи горожан и гостей столицы Татарстана провели новогоднюю ночь в парке «Черное озеро»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В ночь на 1 января у «Чаши» было организовано праздничное мероприятие, а также транслировалось обращение Президента России и главы Татарстана.

В ночь на 1 января у «Чаши» было организовано праздничное мероприятие, а также транслировалось обращение Президента России и главы Татарстана.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Одной из площадок для встречи Нового года в Казани стала территория у Центра семьи «Казан», где установлена главная елка города. В новогоднюю ночь там провели 34 тысячи человек.

Еще 1,7 тысяч человек встретили 2022 года в парке «Черное озеро», где также было организовано праздничное мероприятие, сообщают в Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.