34 тысячи человек встретили новый год у Центра семьи «Казан»

В ночь на 1 января у «Чаши» было организовано праздничное мероприятие, а также транслировалось обращение Президента России и главы Татарстана. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Одной из площадок для встречи Нового года в Казани стала территория у Центра семьи «Казан», где установлена главная елка города. В новогоднюю ночь там провели 34 тысячи человек.

Еще 1,7 тысяч человек встретили 2022 года в парке «Черное озеро», где также было организовано праздничное мероприятие, сообщают в Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.