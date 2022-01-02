Новый год-2022 в Казани: куда сходить и что посмотреть 3 января

Все мероприятия бесплатные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 3 января, казанцы могут бесплатно посмотреть детский спектакль от Молодежного театра на Булаке. В 16:00 постановку покажут в парке по улице Мира, а в 19:00 - на бульваре по улице Фучика.

В 15:00 сразу в двух парках города начнется праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка» - в парке «Крылья Советов» и парке имени Тинчурина. Ее же, но в 17:00 покажут в Лядском саду.

На 16:00 новогодние концерты запланированы в сквере «Авангард», на площадке перед КЦ «Чулпан» и в сквере у Филармонии.

В 17:00 горожане смогут увидеть представление у Центра семьи «Казан» и выступление уличного театра «Зилант» на улице Рахимова в поселке Левченко.

День можно завершить в парке «Черное озеро», на катке которого вновь устроят вечеринку.

В парках и скверах города продолжают работать пункты проката лыж и тюбингов. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу, парках имени Горького, «Крылья Советов» и Победы, а также на озерах Лебяжьем и Комсомольском проложены освещенные лыжные трассы. Пункты проката лыж работают в Горкинско-Ометьевском лесу, парке Победы, на озере Лебяжьем и на входной площади лесопарка «Дубрава». Две бесплатные горки открыты в парке имени Горького и сквере на улице Мира. Встать на коньки помимо катка на «Черном озере» можно будет в парках имени Горького, «Сосновая роща» и «Калейдоскоп».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год-2022 в Казани: куда сходить и что посмотреть

В общественных пространствах столицы Татарстана в честь праздника проводят бесплатные мероприятия. «Комсомолка» рассказывает, о самых интересных из них (подробности)

Новый год-2022 в Татарстане: праздничные мероприятия в театрах и музеях республики

В учреждениях культуры подготовили порядка 500 новогодних спектаклей, экскурсий, представлений и интерактивных шоу (подробности)

Новый год-2022 в Казани: елочные городки в Кировском и Московском районах

Первая новогодняя площадка в этой части города откроется уже 20 декабря (подробности)