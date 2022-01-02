Новый год-2022 в Казани: куда сходить и что посмотреть 2 января

Праздничную программу «Дед Мороз и Снегурочка» покажут в парке «Сосновая роща» и в парке по улице Мира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 2 января, казанцы могут бесплатно посмотреть детский спектакль от Молодежного театра на Булаке. В 16:00 постановку покажут на бульваре «Белые цветы», а в 19:00 - в парке «Калейдоскоп».

Вместе с тем, 2 числа горожан ждет праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка». Увидеть ее можно будет в 15:00 в парке «Сосновая роща» и в 17:00 в парке по улице Мира.

В 16:30 в сквере «Звездный» запланировано представление уличного театра «Зилант», а в 17:00 в сквере по улице Даурская состоится представление уличного театра «Волшебство в Казани». В это же время праздничное мероприятие начнется на площадке у Центра семьи «Казан».

И, наконец, в 18:00 всех желающих ждут в парке «Черное озеро», где состоится «Вечеринка на катке».

Заметим, что в парках и скверах столицы Татарстана для любителей активного отдыха работают пункты проката лыж и тюбингов. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу, парках имени Горького, «Крылья Советов» и Победы, а также на озерах Лебяжьем и Комсомольском проложены освещенные лыжные трассы. Пункты проката лыж работают в Горкинско-Ометьевском лесу, парке Победы, на озере Лебяжьем и на входной площади лесопарка «Дубрава». Две бесплатные горки открыты в парке имени Горького и сквере на улице Мира. Встать на коньки помимо катка на «Черном озере» можно будет в парках имени Горького, «Сосновая роща» и «Калейдоскоп».

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