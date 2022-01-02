В Казани угарным газом отравилась семья с двумя детьми

Причина произошедшего устанавливается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в воскресенье, 2 января, стало известно об отравлении угарным газом четырех человек в одной из квартир дома №58 по улице Авангардная. Среди пострадавших семилетняя и трехлетняя девочки, а также 30-летние мужчина и женщина. У них диагностировано отравление средней степени тяжести. Дети госпитализированы в ДРКБ Татарстана, взрослые - в горбольницу №7.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

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