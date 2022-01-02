В руках жителя Елабуги разоваралсь петарда

Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Ночью на 1 января в руках 54-летнего жителя Елабуги разорвалась петарда. Мужчина получил термические ожоги обеих кистей рук первой степени.

Пострадавший обратился в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отправили домой - на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Похожий инцидент произошел утром 1 января в Казани. 60-летняя местная жительница получила ожоги лица от петарды. От госпитализации она отказалась.

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