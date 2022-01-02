Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 января 2022 9:20

В руках жителя Елабуги разоваралсь петарда

Мужчина получил термические ожоги обеих кистей рук
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Ночью на 1 января в руках 54-летнего жителя Елабуги разорвалась петарда. Мужчина получил термические ожоги обеих кистей рук первой степени.

Пострадавший обратился в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отправили домой - на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Похожий инцидент произошел утром 1 января в Казани. 60-летняя местная жительница получила ожоги лица от петарды. От госпитализации она отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На балкон одного из домов в Набережных Челнах залетела и взорвалась петарда

Пиротехника повредила оконную раму и остекление двери (подробности)