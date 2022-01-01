По данным Росстата, в ноябре в Татарстане скончались 1,9 тысячи человек с COVID-19

Всего же в ноябре в Татарстане скончались 6 237 человек, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Фото: Антон ПИКУС

Росстат заявил, что Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа по количеству смертей больных COVID-19 граждан в ноябре 2021 года. В первой тройке - Самарская, Нижегородская и Саратовская области.

По данным ведомства, за месяц в республике умерли 1 870 зараженных вирусом человек. Инфекция была идентифицирована у 308 из них.

Заметим, что всего же в ноябре в Татарстане скончались 6 237 человек, что на 6,7% больше, чем годом ранее.