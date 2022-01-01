Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 января 2022 14:48

По данным Росстата, в ноябре в Татарстане скончались 1,9 тысячи человек с COVID-19

Инфекция была идентифицирована у 308 из них
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Всего же в ноябре в Татарстане скончались 6 237 человек, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Всего же в ноябре в Татарстане скончались 6 237 человек, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Фото: Антон ПИКУС

Росстат заявил, что Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа по количеству смертей больных COVID-19 граждан в ноябре 2021 года. В первой тройке - Самарская, Нижегородская и Саратовская области.

По данным ведомства, за месяц в республике умерли 1 870 зараженных вирусом человек. Инфекция была идентифицирована у 308 из них.

Заметим, что всего же в ноябре в Татарстане скончались 6 237 человек, что на 6,7% больше, чем годом ранее.