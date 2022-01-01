В результате пожара в Набережных Челнах 1 января погиб мужчина

Трагедия произошла в доме №19 на проспекте Чулман. Фото: МЧС Татарстана

Около 00:31 в субботу, 1 января, в доме №19 на проспекте Чулман в Набережных Челнах загорелась квартира на восьмом этаже. Прибывшие на место пожарные установили, что на площади около четырех квадратных метров горят вещи и мебель.

В ходе тушения пожара было обнаружено тело 38-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, сообщает МЧС Татарстана.

Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Фото: МЧС Татарстана

В квартире горели вещи и мебель. Фото: МЧС Татарстана

Напомним, в новогоднюю ночь в пожарах также погибли житель Казани и жительница Чистополя.

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