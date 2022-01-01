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Происшествия1 января 2022 11:32

Ночью 1 января во время пожара в частном доме в Казани погиб мужчина

Трагедия произошла на улице Калинина в жилом массиве Отары
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Общая площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.

Фото: МЧС Татарстана

Ночью 1 января, около 3:49, на улице Калинина в казанском жилом массиве Отары загорелся частный дом и надворные постройки. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение на площади порядка 80 квадратных метров и обнаружили тело 50-летнего мужчины.

Причины трагедии устанавливается специалистами, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, в результате пожара, который произошел в новогоднюю ночь, в Чистополе, погибла женщина и пострадали пять человек, среди которых двое детей.