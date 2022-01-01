Ночью 1 января во время пожара в частном доме в Казани погиб мужчина

Общая площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 1 января, около 3:49, на улице Калинина в казанском жилом массиве Отары загорелся частный дом и надворные постройки. Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение на площади порядка 80 квадратных метров и обнаружили тело 50-летнего мужчины.

Причины трагедии устанавливается специалистами, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Напомним, в результате пожара, который произошел в новогоднюю ночь, в Чистополе, погибла женщина и пострадали пять человек, среди которых двое детей.