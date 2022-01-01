Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Новым годом

Глава региона также выразил признательность медикам, которые продолжают бороться с пандемией COVID-19. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю наступления 2022 года. В своей поздравительной речи он подвел итоги минувшего года, выразил признательность медикам, которые продолжают бороться с пандемией COVID-19, и пожелал людям здоровья, счастья и благополучия.

- В уходящем году, благодаря успешному развитию экономики мы обеспечили реализацию важнейших инфраструктурных проектов, продолжили возводить новое жилье, школы, детские сады и другие социально-культурные объекты. Планомерная реализация социальных программ способствовала улучшению условий жизни, учебы и работы в Татарстане <...> В рамках Года родных языков и народного единства реализованы многочисленные проекты и мероприятия. Это способствовало укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике, - отметил глава региона.

Минниханов выразил надежду на то, что наступивший год будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики, совершенствованию технологий и сервисов, направленных на повышение доступности получаемых услуг.