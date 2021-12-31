В Казани выделили 15 миллионов рублей на оптимизацию пассажирского транспорта

Заказчик ожидает получить в том числе предложения по привлечению внебюджетных средств и видам и типам билетов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Казани направят 15 миллионов рублей на разработку проекта оптимизации пассажирского транспорта города. Тендер на такую сумму появился на сайте госзакупок. Заявки на участие в тендере можно подать до 31 января 2022 года.

Согласно техзаданию, разработчик должен провести анализ системы пассажирского транспорта и предложить варианты развития на период с 2023 по 2028 год. В перечень заданий также вошел пункт об оптимизации тарифной политики в городе.

В частности, заказчик ожидает получить предложения по привлечению внебюджетных средств, видам и типам билетов, переходу на брутто-контракты, а также по целесообразности строительства линий канатных дорог в Казани и организации новых транспортно-пересадочных узлов.