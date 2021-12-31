Ульяновские чиновники сыграли в хоккей с командой местного автозавода

Собранные от матча деньги направят воспитанникам детского дома «Гнёздышко». Фото: @vavilin_da

30 декабря, в четверг, в Ульяновске состоялся благотворительный хоккейный матч команды «Патриот» автозавода города и команды правительства Ульяновской области. В состав второй команды вошли в том числе губернатор региона Алексей Русских и мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин.

После игры в своих соцсетях Вавилин сообщил, что собранные от матча деньги направят воспитанникам детского дома «Гнёздышко». Сами дети стали зрителями встречи двух команд. Также для них были организованы мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.

Матч завершился со счетом 3:0. Победу одержала команда правительства Ульяновской области.