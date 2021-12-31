Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 декабря 2021 12:39

Ульяновские чиновники сыграли в хоккей с командой местного автозавода

Финальный счет – 3:0 в пользу команды правительства Ульяновской области
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Собранные от матча деньги направят воспитанникам детского дома «Гнёздышко». Фото: @vavilin_da

Собранные от матча деньги направят воспитанникам детского дома «Гнёздышко». Фото: @vavilin_da

30 декабря, в четверг, в Ульяновске состоялся благотворительный хоккейный матч команды «Патриот» автозавода города и команды правительства Ульяновской области. В состав второй команды вошли в том числе губернатор региона Алексей Русских и мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин.

После игры в своих соцсетях Вавилин сообщил, что собранные от матча деньги направят воспитанникам детского дома «Гнёздышко». Сами дети стали зрителями встречи двух команд. Также для них были организованы мастер-классы по хоккею и фигурному катанию.

Матч завершился со счетом 3:0. Победу одержала команда правительства Ульяновской области.