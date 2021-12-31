Жители Казани могут встретить 2022 год в парке «Черное озеро» или у главной елки

Концертная программа у главной елки продлится до 3:00, прокат коньков в парке «Черное озеро» будет работать до 2:00. Фото: kzn.ru

Ночью 31 декабря на двух площадках Казани для жителей и гостей будет организована праздничная программа. Желающие смогут встретить 2022 год на открытом воздухе – в парке «Черное озеро» и у главной елки города возле Центра семьи «Казань».

Так, на сцене у центральной елки с известными новогодними композициями выступят коллективы «Хитобои» и «Веселые Волгари». Концертная программа продлится до 3:00. А в парке «Черное озеро» можно будет покататься на коньках. Пункт проката будет работать до 2:00, сообщает городская мэрия.