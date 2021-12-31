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Общество31 декабря 2021 10:45

Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана с новогодним посланием

В своем поздравлении он отметил ключевые события и изменения в регионе
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Глава республики выразил надежду, что в 2022 году - в Год цифровизации - в регионе будет развиваться цифровая экономика и совершенствоваться технологии и сервисы. Фото: president.tatarstan.ru

Глава республики выразил надежду, что в 2022 году - в Год цифровизации - в регионе будет развиваться цифровая экономика и совершенствоваться технологии и сервисы. Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым годом. Он заявил, что в уходящем году были реализованы важнейшие инфраструктурные проекты.

В частности, в республике продолжилось строительство жилья и учреждений образования. Также Минниханов отметил труд медработников и волонтеров в непростой эпидситуации во время пандемии коронавируса.

В послании указано, что реализованные проекты в Год родных языков и народного единства в Татарстане укрепили межнациональные и межконфессиональные отношения в республике.

- Предстоящий 2022 год мы объявили Годом цифровизации. Уверен, он будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики, совершенствованию технологий и сервисов, направленных на повышение доступности получаемых услуг, - заключил Минниханов.