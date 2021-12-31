Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 декабря 2021 10:17

В Казани на маршруте №5 пассажиров начал перевозить новогодний трамвай

С праздничным дизайном вагон будет ездить до 14 января
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для оформления были привлечены профессиональные декораторы, которые применили для украшения светящиеся звезды, десятки метров гирлянд, а также изделия ручной работы. Фото: "Метроэлектротранс"

Для оформления были привлечены профессиональные декораторы, которые применили для украшения светящиеся звезды, десятки метров гирлянд, а также изделия ручной работы. Фото: "Метроэлектротранс"

В Казани запустили новогодний трамвай на маршруте №5. Для оформления были привлечены профессиональные декораторы, которые применили для украшения светящиеся звезды, десятки метров гирлянд, а также изделия ручной работы.

Декорации монтировали более десяти часов. Маршрут специально выбрали кольцевой, самый протяженный, по которому за сутки проезжает около 16 тысяч человек, передает «Метроэлектротранс».

Праздничный декор вагона сохранят до 14 января 2022 года.