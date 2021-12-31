В Казани на маршруте №5 пассажиров начал перевозить новогодний трамвай

Для оформления были привлечены профессиональные декораторы, которые применили для украшения светящиеся звезды, десятки метров гирлянд, а также изделия ручной работы. Фото: "Метроэлектротранс"

В Казани запустили новогодний трамвай на маршруте №5. Для оформления были привлечены профессиональные декораторы, которые применили для украшения светящиеся звезды, десятки метров гирлянд, а также изделия ручной работы.

Декорации монтировали более десяти часов. Маршрут специально выбрали кольцевой, самый протяженный, по которому за сутки проезжает около 16 тысяч человек, передает «Метроэлектротранс».

Праздничный декор вагона сохранят до 14 января 2022 года.