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Общество31 декабря 2021 8:38

В Набережных Челнах рассказали о работе общественного транспорта в новогоднюю ночь

После праздничного салюта на площади «Азатлык» местных жителей развезут по домам
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Автобусы будут выстроены на проспектах Мира и Сююмбике.

Автобусы будут выстроены на проспектах Мира и Сююмбике.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогоднюю ночь общественный транспорт Набережных Челнов сделает круг по своим маршрутам после 22:00. В этом время на площади «Азатлык» назначен праздничный салют.

После его окончания крупногабаритные автобусы, которые ездят по проспекту Мира, уже будут выстроены возле ближайших остановок. На проспекте Сююмбике аналогично подготовят микроавтобусы. После конечной остановки весь транспорт вернется в гаражи, сообщают «Челнинские известия».

1 января в 5:00 все автобусы выедут на свои маршруты и начнут работать в привычном режиме.