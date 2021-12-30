Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 17:36

Девять тысяч детей Татарстана проведут каникулы в лагерях

Для детского развития там организуют спортивные, творческие, образовательные направления
Инзиля ШАКИРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Отдых традиционно будет организован в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания.

Отдых традиционно будет организован в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более девяти тысяч детей отдохнут в 167 оздоровительных организациях Татарстана. Отдых традиционно будет организован в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания.

Загородный отдых пройдет в 39 учреждениях с охватом более пяти тысяч человек, более четырех тысяч детей будут посещать лагеря дневного пребывания – 38 пришкольных лагерей завершат работу уже в декабре, в январе продолжат работать 90 лагерей, сообщает пресс-служба Министерства молодежи республики.

- Мы каждый сезон ответственно подходим к организации детского отдыха. Разумеется, в первую очередь мы делаем акцент на безопасности каждого ребенка, но с не меньшим вниманием разрабатываем содержательную часть – программы. Считаем очень важным формирование грамотного расписания дня, в котором детям будет полезно и интересно. В этом году у нас традиционно пройдут спортивные, творческие, образовательные направления, каждое из которых позволит отлично провести зимние каникулы, - отметил первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.