Девять тысяч детей Татарстана проведут каникулы в лагерях

Отдых традиционно будет организован в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более девяти тысяч детей отдохнут в 167 оздоровительных организациях Татарстана. Отдых традиционно будет организован в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания.

Загородный отдых пройдет в 39 учреждениях с охватом более пяти тысяч человек, более четырех тысяч детей будут посещать лагеря дневного пребывания – 38 пришкольных лагерей завершат работу уже в декабре, в январе продолжат работать 90 лагерей, сообщает пресс-служба Министерства молодежи республики.

- Мы каждый сезон ответственно подходим к организации детского отдыха. Разумеется, в первую очередь мы делаем акцент на безопасности каждого ребенка, но с не меньшим вниманием разрабатываем содержательную часть – программы. Считаем очень важным формирование грамотного расписания дня, в котором детям будет полезно и интересно. В этом году у нас традиционно пройдут спортивные, творческие, образовательные направления, каждое из которых позволит отлично провести зимние каникулы, - отметил первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.