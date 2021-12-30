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Здоровье30 декабря 2021 15:54

В Чувашии резко возросла смертность от COVID-19

Летальность от коронавируса в регионе достигла 8,3%. Это худший показатель среди всех регионов страны
Инзиля ШАКИРОВА
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С начала декабря смертность выросла на 0,5%.

С начала декабря смертность выросла на 0,5%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чувашии под конец года резко возросла летальность от COVID-19. С начала декабря смертность выросла на 0,5% и достигла 8,3%. Это худший показатель среди всех регионов страны.

После Чувашии в анти-лидерах - Краснодарский край, Тульская область, Алтайский край, Ростовская область соответственно.

Напомним, с 20 января 2022 года в Чувашии для входа в гипермаркеты и супермаркеты площадью более тысячи квадратных метров необходимо будет предъявить QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном за последние полгода вирусе. Вместе с тем, с 29 декабря по 16 января дети младше 14 лет не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей или иных законных представителей.

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