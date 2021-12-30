Новый год-2022 в Набережных Челнах: где покататься на коньках

В Набережных Челнах катки будут работать все новогодние праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Набережных Челнов опубликовали расписание ледовых арен города. Таких в татарстанском автограде пять.

Так, каток "Медео" в будни работает с 18:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни там ждут с 10:00 до 22:00. 31 декабря каток будет открыт с 10:00 до 18:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00.

Ледовая арена "Азатлык" 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, на следующий день, 1 января, туда можно прийти с 10:00 до 22:00. В будни каток открыт с 16:00 до 23:00, в новогодние праздники и выходные гостей ждут с 10:00 до 23:00.

Каток "Ипподром" в праздничные каникулы будет открыт с 10:00 до 23:00, график работы в будни - с 16:00 до 23:00. 31 декабря там ждут с 10:00 до 18:00, 1 января - с 10:00 до 22:00.

Каток "Замелекесье" 31 декабря ждет гостей с 10:00 до 21:00, 1 января - с 10:00 до 22:00. В будни ледовая арена открыта с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни график работы - с 10:00 до 23:00.

Ледовая арена "Майдан" ждет 31 декабря с 10:00 до 19:00, 1 января - с 10:00 до 22:00. В будни каток открыт с 17:00 до 22:00, в праздничные дни - с 10:00 до 22:00.