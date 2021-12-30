В новогодние праздники на казанской телебашне покажут светодинамическое шоу

Подобные представления пройдут и в других городах России. Фото: Денис Городийко

В новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, на казанской телебашне покажут светодинамическое шоу. В январе праздничную программу можно наблюдать с 16:00 до 22:00, а в новогоднюю ночь оно продлится до 01:00, сообщает Минцифры Татарстана.

Подобные шоу пройдут и в других городах России. Так, праздничную подсветку включат и на телебашнях в Калуге, Перми, Кирове, Челябинске, Пензе, Екатеринбурге, Туле и Саратове. На медиафасаде Останкинской башни в Москве будет транслироваться праздничный видеоролик.