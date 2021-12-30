В Татарстане ожидается небольшой снег и похолодание до -17

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью и утром в пятницу, 31 декабря, в Татарстане ожидается от -12 до -17 градусов. Днем, в свою очередь, будет от -5 до -10 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможен небольшой снег, сообщает местный Гидрометцентр.

Напомним, ранее "КП-Казань" публиковала прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни января. Так, ночью с 31 декабря на 1 января в республике ожидается от -6 до -11 градусов и умеренный ветер, а в ряде районов возможна небольшая метель. В первый день 2022 года потеплеет - столбики термометров будут колебаться от -2 до -7.

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