С 1 января изменится маршрут следования электрички Казань – Паратск

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону 8(937)625-04-33. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2022 года маршрут следования пригородного поезда №6321 Казань – Паратск сократится и электричка будет начинать движение от станции Васильево. Отправление запланировано на 6:40, а прибытие в точку назначения - на 7:02, сообщают власти города.

Вместе с тем изменится и маршрут пригородного поезда №6481 Бирюли – Паратск. Он будет следовать сообщением Бирюли – Васильево. На конечную станцию электричка будет прибывать в 20:50.