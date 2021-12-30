Минниханов исполнил мечту мальчика и отправил его на завод пеноблоков

На предприятии школьник побывал вместе с семьей. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил желание девятилетнего Олега, мечтавшего побывать на заводе пеноблоков, и отправил его вместе с семьей на «Казанский ДСК».Там мальчик смог увидеть каждый этап производства железобетонных изделий, из которых возводятся дома. После экскурсии школьник получил в подарок именную строительную каску.

Напомним, это желание глава республики снял с елки в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Ранее он исполнил мечту другого ребенка - 10-летнего Камиля, который хотел побывать на танковом полигоне.

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