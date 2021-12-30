Новый год-2022 в Казани: праздничные богослужения пройдут в пяти храмах

Горожан будут ждать в том числе в Духосошественском храме Пятницкой церкви Новоиерусалимском архиерейском подворье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верующие казанцы смогут встретить 2022 год за молитвой. В ночью с 31 декабря на 1 января богослужения пройдут в пяти храмах города: Духосошественском храме (в 23:30), Пятницкой церкви (в 23:00), Новоиерусалимском архиерейском подворье (в 22:00), в храме Ярославских чудотворцев (в 23:40) и храме праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии (в 23:40).

Вместе с тем, богослужения пройдут в Раифском Богородицком и Свияжском Богородице-Успенском мужских монастырях и Никольском соборе Чистополя, сообщает Татарстанская митрополия.