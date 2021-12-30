В Татарстане будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве из самодельного пистолета

Расследование уголовного дела завершено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Зеленодольского района, обвиняемого в убийстве. Преступление произошло 29 августа в одном из баров на улице улице Набережной в поселке Октябрьский.

По версии следствия, обвиняемый общался с одной из сотрудниц заведения и ее знакомой. В какой-то момент 46-летний потерпевший стал скандалить с персоналом, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в оппонента из самодельного пистолета.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.