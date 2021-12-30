Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 11:51

Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроется 24 января

Оттуда можно будет отправиться в том числе в Казань, Москву, Чебоксары, Киров и Яранск
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вокзал находится по адресу: проспект Ленинский, 4а. Фото: mari-el.gov.ru

Вокзал находится по адресу: проспект Ленинский, 4а. Фото: mari-el.gov.ru

24 января 2022 года в Йошкар-Оле начнет работать новый автовокзал. Он находится по адресу: проспект Ленинский, 4а.

Помимо межмуниципальных рейсов, там запланированы регулярные перевозки пассажиров, в частности, в Казань, Москву, Чебоксары, Киров и Яранск.

Также с указанной даты прекращается отправка транспорта с остановочных площадок рядом с железнодорожным вокзалом, сообщает Миндортранс Марий Эл.

Напомним, новый вокзал станет первым объектом, который откроется после поручения главы республики восстановить местную сеть государственных автовокзалов.