Новый автовокзал в Йошкар-Оле откроется 24 января

Вокзал находится по адресу: проспект Ленинский, 4а. Фото: mari-el.gov.ru

24 января 2022 года в Йошкар-Оле начнет работать новый автовокзал. Он находится по адресу: проспект Ленинский, 4а.

Помимо межмуниципальных рейсов, там запланированы регулярные перевозки пассажиров, в частности, в Казань, Москву, Чебоксары, Киров и Яранск.

Также с указанной даты прекращается отправка транспорта с остановочных площадок рядом с железнодорожным вокзалом, сообщает Миндортранс Марий Эл.

Напомним, новый вокзал станет первым объектом, который откроется после поручения главы республики восстановить местную сеть государственных автовокзалов.