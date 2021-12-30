Коронавирус подтвердился еще у 80 татарстанцев

Госпитализация накануне потребовалась 39 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии COVID-19 в Татарстане выявили 42 617 случаев COVID-19, в том числе 80 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (41 человек) и Зеленодольского района (10). Госпитализация накануне потребовалась 39 больным, сообщает в четверг, 30 декабря, Минздрав республики.

По последним данным, 36 264 ранее инфицированных татарстанца выздоровели, 1 431 - скончался. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 290 149 человек, второй - 1 860 115. Ревакцинацию прошли 134 326 местных жителя.

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