Шесть часов бежали через метель: автоинспекторы помогли колонне авто, застрявшей на трассе в Татарстане

Решается вопрос о поощрении сотрудников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне во время сильной метели и, как следствие, плохой видимости на трассе Казань-Ульяновск в Апастовском районе скопилась колонна из 27 автомобилей. Водители не могли двигаться дальше, и на помочь им направились автоинспекторы Ильфат Вахитов и Анис Губайдуллин. Они помогли вытащить из сугробов те машины, которые в них оказались, и сопроводили до заправки те авто, в которых заканчивался бензин.

- Шесть километров инспекторы, меняя друг друга, бежали через метель чтобы показать дорогу и вывести людей из снежной ловушки, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк - В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников.

Благодаря действиям татарстанских автоинспекторов никто из водителей и их пассажиров не пострадал.