В Казани прекращают работу два прививочных пункта

В городе прекратят работу пункты вакцинации в ТРЦ KazanMall и КЦ "Сайдаш". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 декабря в Казани станет последним днем работы для двух пунктов вакцинации. Так, пункт в ТРЦ KazanMall в здании №91 на улице Павлюхина окончательно закроется в 20:00. В последний день до 17:00 проработает пункт в культурном центре «Сайдаш» по адресу: улица Ершова, 57а.

Остальные шесть пунктов вакцинации Казани в новогодние праздники будут работать по измененному графику, передает городская мэрия.

Прививочный пункт в больнице №7 31 декабря будет работать до 20:00. 1 января откроется в 8:00. Затем ежедневно будет принимать посетителей круглосуточно.

Пункт вакцинации в ТРЦ «Мега» будет закрыт 31 декабря и 1 января. Со 2 января там можно вакцинироваться с 8:00 до 20:00.

В ТРЦ «Парк Хаус» в прививочном пункте 31 декабря и 1 января – выходные. Со 2 января он примет желающих вакцинироваться с 10:00 до 20:00. Пункт будет функционировать только для ревакцинации или для перенесших заболевание полгода назад.

Также 31 декабря и 1 января не будет работать пункт в ТРЦ «Южный». Далее до 9 января желающие смогут привиться в нем с 10:00 до 20:00.

Пункт вакцинации в офисе «Сбербанка» в здании №4 на улице Пушкина закроется почти на все новогодние каникулы. Исключения составят 6 января с 9:00 до 15:30 и 8 января с 8:30 до 15:30.

Наконец, для прививочного пункта в культурном центре «Московский» выходными объявлены 31 декабря, 1 и 2 января. С 3 января по 9 января здесь можно вакцинироваться с 10:00 до 17:00.