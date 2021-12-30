СИБУР поддержит 7 проектов - победителей грантового конкурса из Нижнекамска

СИБУР подвел итоги седьмого грантового конкурса в рамках программы «Формула хороших дел». Из 15 городов России – участников конкурса – эксперты компании отобрали 121 лучший проект. Именно они получат поддержку СИБУРа в 2022 году.

В Нижнекамске и Нижнекамском районе победителями стали семь организаций, в том числе Многопрофильный лицей №37, спортивная школа «ДИНАМО», Станция детского и юношеского туризма и экскурсий и другие.

Из 74 поступивших заявок из Нижнекамска и Нижнекамского района победителями стали 7 организаций, в том числе многопрофильный лицей №37, спортивная школа «ДИНАМО», станция детского и юношеского туризма и экскурсий и другие. Выбор победителей осуществляла конкурсная комиссия в составе представителей компании в Москве и регионах, послов программы «Формула хороших дел», внешних экспертов по ключевым темам поданных проектов.

На средства грантов будут проведены экологические мероприятия, созданы новые возможности для досуга детей и подростков, организован профориентационная работа для школьников.

Одна из главных задач грантового конкурса – предоставлять всем организациям, заинтересованным в развитии своих городов, возможности для воплощения задуманного.

- Мы искренне рады новым участникам, в этом году особенно хочу отметить возросшую активность инклюзивных сообществ, ветеранских организаций, объединений людей «серебряного возраста». Реализация широкого пула проектов позволит развивать культуру многообразия и создавать в наших городах среду, комфортную для всех, - отметила главный эксперт, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Ознакомиться с итогами грантового конкурса можно на сайте программы по ссылке.

СПРАВКА

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Подробная информация о программе доступна на сайте.