Антиковидные меры в Татарстане продолжат действовать и после Нового года

После праздников система QR-кодов никуда не денется. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на улучшение эпидситуации в Татарстана, после новогодних выходных региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 продолжит работу в обычном режиме. Все антиковидные меры, принятые ранее, продолжат действовать. Введенные ранее исключительно на праздники послабления отменят, как и предполагалось, по их окончании, заявила вице-премьер региона Лейла Фазлеева.

Она выразила надежду на то, что инфекция отступит в 2022 году и попросила местных жителей ревакцинироваться по истечении полугода после первого курса прививок.

Напомним, в октябре 2021 года в торговых центрах и точках общепита Татарстана ввели систему QR-кодов. С 22 ноября она распространилась и на общественный транспорт республики.