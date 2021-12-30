РКБ Татарстана перестала принимать больных COVID-19 пациентов

Зараженных коронавирусом в Казани продолжают принимать горбольница №7 и клиническая инфекционная больница региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане закрыли временный инфекционный госпиталь на базе Республиканской клинической больницы. Если эпидситуация ухудшится, его могут вновь развернуть за пару дней, заявил на брифинге замглавы регионального Минздрава Владимир Жаворонков.

Он также отметил, что зараженных коронавирусом в Казани продолжают принимать горбольница №7 и клиническая инфекционная больница региона.

Ранее сразу два медучреждения Набережных Челнов начали работать в прежнем режиме, сняв статус "ковидных" - горбольница №5 и госпиталь для ветеранов войн.