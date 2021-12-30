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Общество30 декабря 2021 6:58

В парке «Амазония» в Чебоксарах планируют создать зоопарк и парк динозавров

Строительство начнется в 2022 году
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В скором времени на территории парка планируют открыть аттракцион скоростного спуска на канате и многофункциональную спортивную зону. Фото: minec.cap.ru

В скором времени на территории парка планируют открыть аттракцион скоростного спуска на канате и многофункциональную спортивную зону. Фото: minec.cap.ru

В Чебоксарах на базе парка «Амазония» возведут зоопарки и парк динозавров. Строительство первой очереди зоопарка запланировано на 2022 год.

Помимо этого, инвесторы парка вложились в установку аттракциона скоростного спуска на канате и обустройство многофункциональной спортивной зоны. Объекты в скором времени запустят в работу, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии.

Напомним, в 2020 году зампредседателя Кабмина республики, бывший тогда сити-менеджером Чебоксар, Алексей Ладыков раскритиковал состояние парка «Амазония», отметив засохшие насаждения, разбитые скамейки, необустроенные подходы к площадкам отдыха и сломанные арт-объекты.