В гипермаркетах Чувашии введут систему QR-кодов

Вместе с тем, подросткам временно запретят посещать ТЦ без сопровождения родителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, согласно которому с 20 января 2022 года для входа в гипермаркеты и супермаркеты площадью более тысячи квадратных метров необходимо будет предъявить QR-коды о вакцинации от COVID-19 или перенесенном за последние полгода вирусе. Вместе с тем, с 29 декабря по 16 января дети младше 14 лет не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей или иных законных представителей.

С начала пандемии в республике выявили 46 392 зараженных коронавирусом человек, 40 467 из которых выздоровели, а 3 842 - скончались.

Ранее в Чувашии сделали обязательной вакцинацию от вируса для студентов и лиц старше 60 лет. Из-за COVID-19 и ОРВИ школьные каникулы в регионе начались на три дня раньше.