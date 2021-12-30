Прокуратура Татарстана проверяет информацию об отключении электричества в поселке Вознесение

Надзорное ведомство оценит работу организаций, которые ответственны за соблюдение требований по энергоснабжению населения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Татарстана запустила проверку по информации об аварии, в результате которой без электричества остались жители казанского поселка Вознесение. Среди прочего, надзорное ведомство оценит работу организаций, которые ответственны за соблюдение требований по энергоснабжению населения.

Также будут проверены соблюдения сроков устранения аварии на электросетях и, в случае необходимости, приняты меры прокурорского реагирования.