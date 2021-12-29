В Набережных Челнах мужчина сгорел заживо в квартире из-за неосторожности при курении

Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Фото: МЧС Татарстана

В среду, 29 декабря, в Набережных Челнах произошел пожар в одной из квартир Комсомольского района города по адресу: Парковый переулок, 4, сообщает МЧС Татарстана.

Прибывшие к месту пожарные установили, что в квартире загорелся диван, находящийся в спальной комнате. В ходе тушения пожара было найдено тело 60-летнего мужчины.До прибытия сотрудников МЧС из дома эвакуировались 10 человек.

Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. По предварительным данным, причина происшествия – неосторожность при курении.