Казанский «Рубин» подписал контракт с Александром Ломовицким

Летом 2021 года Ломовицкий сыграл во всех трех матчах молодежной сборной на Чемпионате Европы. Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» подписал контракт с Александром Ломовицким из «Спартака», сообщается на официальном сайте команды. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.

Александр Ломовицкий - воспитанник системы московского «Спартака». Выступал за команды «Спартак» (46 матчей), «Спартак-2» (36 матчей, 4 гола), «Арсенал» Тула (47 матчей, 4 гола), «Химки» (8 матчей, 2 гола). Сыграл 12 матчей в еврокубках в составе «Спартака». Выступал за юношеские сборные России разных возрастов. Летом 2021 года сыграл во всех трех матчах молодежной сборной на Чемпионате Европы.