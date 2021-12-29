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Здоровье29 декабря 2021 16:29

Скончались еще шесть зараженных COVID-19 татарстанцев

Число летальных случаев вируса в республике достигло 1 431
Инзиля ШАКИРОВА
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Жертвами вируса стали трое мужчин и столько же женщин.

Жертвами вируса стали трое мужчин и столько же женщин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 29 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о шести летальных случаях коронавируса в регионе. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 66, 58 и 66 лет и три женщины в возрасте 81, 89 и 59 лет.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в республике скончались 1 431 зараженных COVID-19 человек.