Защитник казанского «Рубина» Данил Степанов покинул команду

Ранее Данил выступал за «Арсенал» на правах аренды. Фото: rubin-kazan.ru

Защитник казанского «Рубина» Данил Степанов покинул клуб. Игрок подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщается на официальном сайте казанской команды. Ранее Данил выступал за «Арсенал» на правах аренды.

Футболист является воспитанником «Рубина». Он пришёл в академию в 7 лет и прошёл все этапы карьеры в казанской команде. За главную команду он провёл 20 матчей, а последние два сезона играл в аренде сначала в «Роторе», а затем и в тульском «Арсенале».