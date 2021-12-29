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Спорт29 декабря 2021 16:36

Защитник казанского «Рубина» Данил Степанов покинул команду

Он подписал контракт с тульским «Арсеналом»
Инзиля ШАКИРОВА
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Ранее Данил выступал за «Арсенал» на правах аренды. Фото: rubin-kazan.ru

Ранее Данил выступал за «Арсенал» на правах аренды. Фото: rubin-kazan.ru

Защитник казанского «Рубина» Данил Степанов покинул клуб. Игрок подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщается на официальном сайте казанской команды. Ранее Данил выступал за «Арсенал» на правах аренды.

Футболист является воспитанником «Рубина». Он пришёл в академию в 7 лет и прошёл все этапы карьеры в казанской команде. За главную команду он провёл 20 матчей, а последние два сезона играл в аренде сначала в «Роторе», а затем и в тульском «Арсенале».