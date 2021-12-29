В Казани появилась Новогодняя улица

Оказалось, что в Казани более 20 улиц, ассоциирующихся с праздниками и зимой. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Новую улицу Советского района Казани назвали Новогодней, сообщает пресс-служба мэрии города.

На комиссии по топонимике также рассказали, что в столице Татарстана построено более 20 улиц, которые ассоциируются с зимой и новогодними праздниками. Большинство из них расположены в коттеджных поселках или жилых комплексах Приволжского и Советского районов.

Так, в Казани есть улицы: Январская, Веселая, Волшебная, Чудесная, Сказочная, Удивительная, Хороводная, Поперечно-Хороводная, Вьюжная, Снежная, Зимняя, Еловая, Пихтовая, Сосновая, Хвойная, Сиенеч (радость), Тылсым (волшебство), Хыял (мечта), Шатлык (восторг), Экият (сказка), Наратлы (сосновая), Урман (лес), Урманлы (лесная), а также переулок Радостный.