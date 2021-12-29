В 2022 году в Конституцию Татарстана будут внесены изменения

Ранее Рустам Минниханов заявил, что власти республики не были против нового закона и будут его соблюдать Фото: пресс-служба президента Татарстана

После принятия в России закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» в Конституцию Татарстана будет внесен ряд изменений. Ведь в новом документе имеется норма, запрещающая главам регионов именоваться президентами, как то происходит в республике.

Работа по приведению регионального законодательства с федеральным законом в соответствие с законом начнется уже в следующем году и завершится к началу лета, заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Ранее глава республики Рустам Минниханов заявил, что власти республики не были против законопроекта о публичной власти и будут его соблюдать. Однако, по его словам, людям важно слушать друг друга, а правки депутатов региона, которые те направляли в Госдуму, не были приняты во внимание.

Напомним, Госсовет Татарстана не поддержал документ, заметив, что он нарушает принципы федеративного государства. Большинство из отправленных депутатами республики поправок были отклонены, в том числе та, что касалась переименования должности президента республики.