В Татарстане открылись две новые поликлиники

Зеленодольская поликлиника профилируется на лечении детей. Фото: tatarstan.ru

В Зеленодольске и Агрызе появились две новые поликлиники. Первая способная принять 200 пациентов за день, вторая - 250.

Зеленодольская поликлиника профилируется на лечении детей. Здесь основали отделение амбулаторно-поликлинического приема. Также оборудовали лечебно-профилактические кабинеты и отделение здорового ребенка. Доступна лечебная физкультура и физиотерапия.

Поликлиника в Агрызе, помимо амбулаторно-поликлинического приема, может принимать еще 20 пациентов в смену в отделении женской консультации. Здесь также оборудовали рентгенодиагностическое отделение. В частности, в медучреждении будет работать клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики, компьютерный томограф и маммограф, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

Напомним, за месяц сразу два медучреждения Набережных Челнов начали работать в прежнем режиме, сняв статус ковидных - горбольница №5 и госпиталь для ветеранов войн.